Стороны переговоров по Газе продолжают консультации

Стороны переговоров по ситуации в секторе Газа продолжают консультации, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в ближайшее время.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, Каир, Доха и Вашингтон в настоящий момент находятся "в тесной координации по вопросам прекращения огня в Газе и обмена" израильских заложников на палестинских заключенных.

Египетские переговорщики призывают все стороны "проявить необходимую гибкость для достижения соглашения", подчеркнул телеканал.