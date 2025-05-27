https://news.day.az/world/1755883.html Стороны переговоров по Газе продолжают консультации Стороны переговоров по ситуации в секторе Газа продолжают консультации, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в ближайшее время. Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Стороны переговоров по Газе продолжают консультации
Стороны переговоров по ситуации в секторе Газа продолжают консультации, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в ближайшее время.
Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По данным его источника, Каир, Доха и Вашингтон в настоящий момент находятся "в тесной координации по вопросам прекращения огня в Газе и обмена" израильских заложников на палестинских заключенных.
Египетские переговорщики призывают все стороны "проявить необходимую гибкость для достижения соглашения", подчеркнул телеканал.
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