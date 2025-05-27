https://news.day.az/society/1755899.html Сильный пожар на «Мотодроме» - ОБНОВЛЕНО Пожар, возникший на открытой территории, называемой "Мотодром", в Бинагадинском районе города Баку, был потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили Day.Az в МЧС. --------- 09.11 В Бинагадинском районе горит территория, известная как "Мотодром".
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Сильный пожар на «Мотодроме» - ОБНОВЛЕНО
Пожар, возникший на открытой территории, называемой "Мотодром", в Бинагадинском районе города Баку, был потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
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09.11
В Бинагадинском районе горит территория, известная как "Мотодром".
Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в Бинагадинском районе города Баку, на территории, называемой "Мотодром".
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
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