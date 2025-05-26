В Китае состоялся первый бой роботов

В китайском Ханчжоу состоялся дебютный турнир по боксу среди гуманоидных роботов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инженеры управляли ими через контроллеры или голосовые команды.

Представляем вашему вниманию данное видео: