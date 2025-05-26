https://news.day.az/hitech/1755841.html В Китае состоялся первый бой роботов - ВИДЕО В китайском Ханчжоу состоялся дебютный турнир по боксу среди гуманоидных роботов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инженеры управляли ими через контроллеры или голосовые команды. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае состоялся первый бой роботов - ВИДЕО
В китайском Ханчжоу состоялся дебютный турнир по боксу среди гуманоидных роботов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инженеры управляли ими через контроллеры или голосовые команды.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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