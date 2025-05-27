Очередное заседание ЦБ стран-членов ОТГ состоится в Баку

Очередное заседание Совета центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в городе Баку.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, председатель ЦБА Талех Кязымов принял участие в первом заседании Совета центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств. Заседание началось с приветственной речи председателя Национального банка Казахстана Тимура Сулейменова и генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева.

На заседании также выступили председатель Национального банка Кыргызской Республики Мелис Тургунбаев, председатель Центрального банка Турции Фатих Карахан, председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов и исполнительный директор Центрального банка Венгрии Габор Соч.

В рамках встречи Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял председателей центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств.

Напомним, что в ноябре прошлого года в рамках одиннадцатого саммита Организации тюркских государств в городе Бишкек Кыргызской Республики с участием председателя ЦБА состоялась церемония подписания меморандума о создании "Совета центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств". Основная цель меморандума, подписанного председателями центральных банков Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана - способствовать укреплению связей сотрудничества между банками.

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