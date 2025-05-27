Еще одно расставание в "Шамахы"

Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" рассталась с еще одним игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, регионального представителя покинул Лерой Микельс.

Его контракт, заключенный прошлым летом, истек.

30-летний немецкий полузащитник забил пять голов в 23 матчах за "Шамахы".

Отметим, что "Шамахы" день назад также расстался с французом Брахимом Конате .