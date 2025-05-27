https://news.day.az/sport/1756013.html Еще одно расставание в "Шамахы" Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" рассталась с еще одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, регионального представителя покинул Лерой Микельс. Его контракт, заключенный прошлым летом, истек. 30-летний немецкий полузащитник забил пять голов в 23 матчах за "Шамахы".
Еще одно расставание в "Шамахы"
Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" рассталась с еще одним игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, регионального представителя покинул Лерой Микельс.
Его контракт, заключенный прошлым летом, истек.
30-летний немецкий полузащитник забил пять голов в 23 матчах за "Шамахы".
Отметим, что "Шамахы" день назад также расстался с французом Брахимом Конате .
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