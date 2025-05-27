https://news.day.az/sport/1756129.html Фанаты напали на обвиняемого в убийстве Марадоны врача Поклонники аргентинского футболиста Диего Марадоны напали на его личного врача Леопольдо Луке, обвиняемого в убийстве спортсмена, когда медик прибыл в здание суда. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TN. "Группа людей у входа в здание суда перехватила нейрохирурга и ударила его флагом по голове.
Фанаты напали на обвиняемого в убийстве Марадоны врача
Поклонники аргентинского футболиста Диего Марадоны напали на его личного врача Леопольдо Луке, обвиняемого в убийстве спортсмена, когда медик прибыл в здание суда.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TN.
"Группа людей у входа в здание суда перехватила нейрохирурга и ударила его флагом по голове. Его тоже окружили и начали оскорблять. Луке защищался и отталкивал нападавших", - отмечается в публикации.
Уточняется, что нападавшие скандировали слово "убийца" в адрес врача, когда тот шел к зданию суда.
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