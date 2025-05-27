Фанаты напали на обвиняемого в убийстве Марадоны врача

Поклонники аргентинского футболиста Диего Марадоны напали на его личного врача Леопольдо Луке, обвиняемого в убийстве спортсмена, когда медик прибыл в здание суда.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TN.

"Группа людей у ​​входа в здание суда перехватила нейрохирурга и ударила его флагом по голове. Его тоже окружили и начали оскорблять. Луке защищался и отталкивал нападавших", - отмечается в публикации.

Уточняется, что нападавшие скандировали слово "убийца" в адрес врача, когда тот шел к зданию суда.