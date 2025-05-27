Глава Центра Аль-Хокама призвал к созданию правового механизма против исламофобии

Необходимо запустить действенный правовой механизм для борьбы с исламофобией.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра исследований мира Аль-Хокама, член Исполнительного бюро Мусульманского совета старейшин ОАЭ Самир Будинар в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Юридическое противодействие исламофобии остаётся решающим элементом всей стратегии по борьбе с ней. Это касается как законодательства, защищающего право на самоопределение, так и применения правовых механизмов, доступных гражданам внутри соответствующих стран. Необходимо запустить действенный правовой механизм для пересмотра существующих законов и политик с целью сохранить легитимность ислама и защитить мусульман",- сказал он.

По словам Будинара, особенно важно работать над созданием финансовых и институциональных структур, представляющих интересы молодёжи.

"Молодёжь - это не только объект, на который следует воздействовать, но и реальная движущая сила. Благодаря глубоким знаниям, всестороннему пониманию, умению отслеживать новейшие тенденции, использованию цифровых платформ и присутствию в разных регионах мира, молодёжь занимает уникальное положение",- сказал он.

Будинар отметил, что нужно расширить возможности молодёжи для эффективного реагирования на исламофобию.