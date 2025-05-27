В Индии создадут стелс-истребитель пятого поколения

Власти Индии приняли план разработки истребителя пятого поколения, оснащенного технологиями малозаметности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Hindustan Times.

Индийское агентство по развитию авиации, которое курирует проект, скоро начнет принимать предварительные заявки от оборонных компаний на создание прототипа истребителя. Как сообщили в минобороны страны, участвовать могут как государственные, так и частные компании.

В марте власти предложили привлечь частный сектор к разработке истребителя, чтобы снять нагрузку с государственной компании Hindustan Aeronautics Limited. Ранее ее критиковали за медленные поставки истребителей четвертого поколения Tejas вооруженным силам. В компании объяснили, что задержки были связаны с проблемами в доставке двигателей от американской General Electric.

Как отмечает Hindustan Times, стелс-истребители пятого поколения играют ключевую роль в поддержании боеспособности ВВС Индии. Индийская авиация сыграла важную роль в операции "Синдур" в мае, когда наносили удары по инфраструктуре Пакистана и контролируемым им районам Кашмира.

Пакистан, в свою очередь, располагает современными истребителями четвертого поколения J-10 китайского производства.

Ранее мы сообщали о новом китайском истребителе 6-го поколения J-50.