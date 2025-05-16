https://news.day.az/world/1753265.html Опубликовано видео нового китайского истребителя 6-го поколения J-50 Опубликовано видео нового китайского истребителя 6-го поколения J-50, на котором видно, как движутся законцовки крыльев для улучшения аэродинамических характеристик. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Опубликовано видео нового китайского истребителя 6-го поколения J-50
Опубликовано видео нового китайского истребителя 6-го поколения J-50, на котором видно, как движутся законцовки крыльев для улучшения аэродинамических характеристик.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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