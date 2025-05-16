Опубликовано видео нового китайского истребителя 6-го поколения J-50

Опубликовано видео нового китайского истребителя 6-го поколения J-50, на котором видно, как движутся законцовки крыльев для улучшения аэродинамических характеристик.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.