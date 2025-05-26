https://news.day.az/world/1755857.html Контеррористическая служба подключилась к расследованию инцидента в Ливерпуле Контеррористическое подразделение полиции подключилось к расследованию наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian. По данным издания, расследование пока возглавляет полиция графства Мерсисайд, в котором расположен Ливерпуль.
Контеррористическая служба подключилась к расследованию инцидента в Ливерпуле
Контеррористическое подразделение полиции подключилось к расследованию наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.
По данным издания, расследование пока возглавляет полиция графства Мерсисайд, в котором расположен Ливерпуль. Поддержку оказывает антитеррористическое подразделение органов правопорядка Северо-Западной Англии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре