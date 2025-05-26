Контеррористическая служба подключилась к расследованию инцидента в Ливерпуле

Контеррористическое подразделение полиции подключилось к расследованию наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, расследование пока возглавляет полиция графства Мерсисайд, в котором расположен Ливерпуль. Поддержку оказывает антитеррористическое подразделение органов правопорядка Северо-Западной Англии. 