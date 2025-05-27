Летевший из Стамбула в Тбилиси самолёт совершил вынужденную посадку в Баку

27 мая 2025 года капитан воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Turkish Airlines", выполнявшего рейс по маршруту Стамбул-Тбилиси, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной стало неблагоприятное погодное условие в пункте назначения на территории Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу аэропорта, cамолёт успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21:06 по местному времени.

Пассажирам рекомендуется более подробную информацию о рейсе получать у представителей авиакомпании "Turkish Airlines".

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, в экстренных ситуациях оперативно принимает необходимые меры и обеспечивает всю необходимую техническую и логистическую поддержку. Аэропорт, строго следуя международным стандартам, определяет безопасность пассажиров и полётов как абсолютный приоритет своей деятельности.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву.