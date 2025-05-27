Роналду вновь в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира

"Аль Наср" на выезде уступил "Аль Фатеху" в матче заключительного, 34 го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Эль Хуфуфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе "Аль Насра" голы забили Криштиану Роналду (42-я минута) и Садио Мане (75). У "Аль Фатеху" отличились Матиас Варгас (45+4), Мурад Батна (81) и Матеус Машадо (90+6).

Как передает Day.Az, по итогам сезона Роналду забил 25 голов в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. На втором месте по этому показателю англичанин Айван Тони из "Аль-Ахли". У него 23 гола также в 30 встречах. Тройку лучших замкнул экс-партнер Роналду по мадридскому "Реалу" Карим Бензема, на счету которого 21 мяч в 29 матчах за "Аль-Иттихад".

Отметим, что Роналду второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом году он забил 35 голов.

По итогам сезона-2024/25 "Аль-Наср" с 70 очками занял третье место в турнирной таблице. Чемпионский титул завоевал "Аль-Иттихад", набравший 83 очка. Второе место занял "Аль-Хиляль", у которого 75 очков.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - самый результативный футболист на уровне сборных, рекордсмен по количеству проведенных матчей в еврокубках, лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы и Лиги чемпионов. Он признавался лучшим футболистом и бомбардиром сезона в Английской премьер-лиге, испанской Примере и итальянской Серии А.

В декабре 2022 года он подписал контракт с саудовским "Аль-Насром" до конца сезона-2024/25. В августе футболист заявил, что саудовский клуб станет последним в его карьере. В этом сезоне Роналду провел за клуб 39 матчей, забил 33 мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Роналду в третий раз подряд возглавил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. За год он заработал 275 млн долларов, из которых 225 млн составила зарплата и различные бонусы, а еще 50 млн - выплаты по спонсорским контрактам. За последний год нападающий "Аль-Насра" инвестировал в американскую компанию по производству носимых технологий Whoop, фирму по производству фарфора Vista Alegre и бренд пищевых добавок Bioniq.

До этого мы сообщали, что "Реал" объявил имя нового главного тренера.