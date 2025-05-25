https://news.day.az/sport/1755471.html «Реал» объявил имя нового главного тренера Мадридский "Реал" объявил имя нового главного тренера. Заявление приводится на сайте команды. Как передает Day.Az, пост занял Хаби Алонсо, который с 2009 по 2014 год защищал цвета "Реала". Контракт рассчитан до июня 2028-го. С октября 2022 года Алонсо руководил немецким "Байером".
«Реал» объявил имя нового главного тренера
Мадридский "Реал" объявил имя нового главного тренера. Заявление приводится на сайте команды.
Как передает Day.Az, пост занял Хаби Алонсо, который с 2009 по 2014 год защищал цвета "Реала". Контракт рассчитан до июня 2028-го.
С октября 2022 года Алонсо руководил немецким "Байером". Под его руководством клуб стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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