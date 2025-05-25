Мадридский "Реал" объявил имя нового главного тренера. Заявление приводится на сайте команды.

Как передает Day.Az, пост занял Хаби Алонсо, который с 2009 по 2014 год защищал цвета "Реала". Контракт рассчитан до июня 2028-го.

С октября 2022 года Алонсо руководил немецким "Байером". Под его руководством клуб стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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