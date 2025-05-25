«Интер Майами» сыграл вничью с «Филадельфией»

Футболисты "Интер Майами" на выезде сыграли вничью с "Филадельфия Юнион" в матче регулярного сезона MLS.

Как передает Day.Az, игра состоялась в Честере на домашней арене "Филадельфии" и завершилась со счетом 3:3. Куинн Салливан и Таи Барибо (дважды) отличились у хозяев, Тадео Альенде, Лионель Месси и Теласко Сеговия забили у "Интера".

37‑летний чемпион мира Месси забил шестой гол в чемпионате и сохранил статус лучшего бомбардира команды.

"Интер Майами" не может выиграть на протяжении четырех туров. Команда Месси занимает шестое место в Восточной конференции с 23 очками. "Филадельфия" лидирует, у "Юнион" 30 очков.

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