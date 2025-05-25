"Штутгарт" впервые с 1997 года выиграл Кубок Германии по футболу

"Штутгарт" со счетом 4:2 обыграл "Арминию" в финальном матче Кубка Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

Забитыми мячами у победителей отметились Ник Вольтемаде (15-я минута), Энцо Мийо (22, 66) и Денис Ундав (28). У проигравших отличились Юлиан Канья (82) и Джоша Вагноман (85).

"Штутгарт" в четвертый раз выиграл чемпионат Германии. Ранее команда добивалась побед в турнире в 1954, 1958 и 1997 годах. По числу титулов "Штутгарт" сравнялся с "Кёльном" и "Нюрнбергом". Больше в соревновании побеждали "Бавария" (20), "Вердер" (6), "Шальке", "Боруссия" (Дортмунд) и "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне (по 5).

"Арминия" выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии и стала победителем турнира, завоевав право на повышение в классе на следующий сезон. Клуб из Билефельда впервые дошел до финала кубка страны. В полуфинале "Арминия" одержала победу над прошлогодним победителем турнира "Байером" (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Азербайджана по пляжному футболу провела второй матч в рамках первого квалификационного этапа чемпионата Европы (EBSL).