Youtube-канал Vmedia публикует видео https://www.youtube.com/live/XMkawgA42EU , в котором рассказывается об одном из самых возмутительных случаев присвоения чужой мелодии - можно сказать, о мега-плагиате в мире музыки.

В 1947 году 26-летний Арно Бабаджанян представил свою концертную пьесу "Танец Вагаршапата". Яркая, насыщенная, запоминающаяся мелодия действительно могла бы быть поводом для гордости любого молодого композитора. Одна беда - пьеса точь-в-точь была списана с музыкального отрывка из комедии "Не та, так эта" ("O olmasın, bu olsun"), написанной знаменитым азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли в 1910 году. То есть за 11 лет до рождения Арно Бабаджаняна!

И чтобы заметить факт плагиата даже не нужно обладать особым музыкальным слухом - настолько все очевидно.

Как отмечается в видео, это далеко не первый случай, когда Арменией присваиваются образцы азербайджанского культурного наследия, но плагиат в музыке - все-таки особый случай, потому что сейчас, в эпоху интернета, у таких платформ, как, например, YouTube, огромная потенциальная аудитория.

Поэтому канал призывает активно делиться видео о плагиате, совершенном в отношении мелодии Узеира Гаджибейли, чтобы об этом узнало, как можно больше людей и были предприняты меры по восстановлению авторских прав выдающегося азербайджанского композитора!