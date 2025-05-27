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Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром автомобиль Mitsubishi (68-CA-524) потерял управление, и перевернулся недалеко от села Дашбурун на магистрали Игдыр-Аралыг. В результате пострадали пятеро жителей Нахчывана. Пострадавшие госпитализированы. ХХХ