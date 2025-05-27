Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции,

Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром автомобиль Mitsubishi (68-CA-524) потерял управление, и перевернулся недалеко от села Дашбурун на магистрали Игдыр-Аралыг.

В результате пострадали пятеро жителей Нахчывана.

Пострадавшие госпитализированы.

ХХХ

Установлена личность жителя Нахчывана, погибшего в дорожно-транспортном происшествии в Игдыре.

Им оказался житель села Махмудканд Шарурского района Рамиль Насиров, 1977 г. р.

Пострадавшие в ДТП госпитализированы в Игдырскую государственную больницу.