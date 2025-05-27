https://news.day.az/society/1755961.html Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром автомобиль Mitsubishi (68-CA-524) потерял управление, и перевернулся недалеко от села Дашбурун на магистрали Игдыр-Аралыг. В результате пострадали пятеро жителей Нахчывана. Пострадавшие госпитализированы. ХХХ
Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Жители Нахчывана попали в ДТП в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром автомобиль Mitsubishi (68-CA-524) потерял управление, и перевернулся недалеко от села Дашбурун на магистрали Игдыр-Аралыг.
В результате пострадали пятеро жителей Нахчывана.
Пострадавшие госпитализированы.
ХХХ
Установлена личность жителя Нахчывана, погибшего в дорожно-транспортном происшествии в Игдыре.
Им оказался житель села Махмудканд Шарурского района Рамиль Насиров, 1977 г. р.
Пострадавшие в ДТП госпитализированы в Игдырскую государственную больницу.
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