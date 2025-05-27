Десятки потерпевших дали показания в суде над Рубеном Варданяном

27 мая продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом заслушивания показаний судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

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