Сотрудники омбудсмена приняли участие в процессе исполнения распоряжения о помиловании

В процессе исполнения очередного распоряжения о помиловании, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, приняли участие сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, представители омбудсмена побывали в пенитенциарных учреждениях №№ 1, 2, 6, 10, 11, 15, 17 и пенитенциарном учреждении участкового типа №2 Пенитенциарной службы министерства юстиции в связи с исполнением распоряжения о помиловании.

Сообщается, что помилованным лицам были вручены документы об освобождении.

Помилованные лица выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Отметим, что в числе помилованных лица, внесенные в соответствующий список на основании ходатайства Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики.

Напомним, что согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, а 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину. Также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.