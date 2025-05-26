Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов покинет "Сабах"

Вратарь национальной сборной Казахстана Стас Покатилов решил завершить свое выступление за бакинский "Сабах".

Как передаетİdman.biz со ссылкой на Sportinfo, игрок сообщил руководству клуба, что не станет продлевать контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Покатилов получил предложения от казахстанских команд и планирует продолжить карьеру на родине. Его последний матч за "Сабах" состоится 31 мая в финале Кубка Азербайджана против "Карабаха".

Ранее 31-летний голкипер выступал за "Акжайык", "Шахтер", "Актобе", "Кайрат", "Тобол", а также российский "Ростов".