Санат Асуат из Казахстана поделилась впечатлениями об участии в "Səs Azərbaycan"

Завершился очередной сезон вокального проекта "Səs Azərbaycan", адаптации всемирно известного проекта The Voice. Одной из ярких и запоминающихся участниц стала Санат Асуат из Казахстана, которая в итоге заняла третье место. Победу одержала Джамиля Гашимова, второе место - Ильгар Багиров.

Day.Az представляет читателям интервью с Санат Асуат, завоевавшей искреннюю любовь тысяч азербайджанцев.

- Санат, ваше имя означает на азербайджанском "искусство". И, видимо, вы не случайно покорили многих своими выступлением. Расскажите о себе, где родились, чем занимаетесь или учитесь, как оказались в Баку и приняли участие в проекте Səs Azərbaycan.

- Мне 20 лет и я из города Атырау. С самого детства я занимаюсь музыкой. Начала заниматься вокалом в 5 лет, а до этого в мои два года талант заметили родители, когда увидели, что в домашнем караоке я начала набирать 100 баллов. Тогда я еще не умела разговаривать. На данный момент являюсь студенткой 3 курса Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова - высшего учебного заведения по подготовке кадров в области театра, кино, живописи, скульптуры, дизайна и хореографии. Когда я увидела, что начался прием заявок на проект "Səs Azərbaycan", сразу решила принять в нем участие, потому что одной из моих самых больших мечт было участвовать в таком большом международном шоу, и я очень рада, что эта мечта сбылась!

- Поделитесь впечатлениями о пребывании в Баку - что понравилось, что хотели бы выделить и чем больше всего были удивлены?

- Я очень полюбила Баку! Это один из моих самых любимых городов в мире. Первое, что меня покорило, это, конечно же, Приморский Бульвар и свежий морской воздух. Я очень люблю гулять по набережной Каспия. Отчасти это даже помогало мне справляться со стрессом, волнением и переживаниями. Дыша свежим воздухом, слушая шум моря, я успокаивалась, это была своего рода медитация. Больше всего я была удивлена тем, как гармонично переплетаются история и современность в архитектуре города. И, конечно же, я хочу отметить вкусную национальную кухню - это отдельное удовольствие!

- Вы были в команде победителя "Евровидения" Эльдара Гасымова - чему научились у него, как сложилась работа, есть планы в будущем создать совместный проект?

- Эльдар Гасымов - профессионал своего дела и для меня было большой честью работать с ним! Работа складывалась очень хорошо, всегда комфортно. Он очень поддерживал нас, участников своей команды, присутствовал на всех репетициях и всегда давал обратную связь по поводу нашей подготовки. Он всегда говорил, что очень важно наслаждаться процессом творчества и того, что мы создаем всей командой, показываем зрителям шоу, которое они могут с удовольствием лицезреть.

Хочу также отметить поддержку посольства Казахстана в Азербайджане и лично господина посла Алима Байеля. Эта поддержка была чрезвычайно важна и я очень благодарна всем сотрудникам посольства за то, как они болели за меня и всячески способствовали успешному выступлению в этом проекте.

- Азербайджан и Казахстан - братские народы, нас многое объединяет - тюркские корни, история, культура. И все же каждый своеобразен. Что могли бы отметить в азербайджанцах? Вспомните интересную историю за время пребывания здесь.

- Нас действительно многое объединяет. Как и в казахском менталитете, у азербайджанского народа чувствуется глубокая связь с традициями, с семьей. А также мне стала особенно близка та тонкая грань, где сочетаются уважение к прошлому и стремление к будущему.

- Вы исполнили азербайджанскую композицию "Ulu Vətən", что вызвало большой резонанс в соцсетях. А также евровидийную песню нашей Самиры Эфенди "Мата Хари".

- Исполнять эти две песни было для меня большой честью и в то же время ответственностью. Обе дались мне нелегко. Как человеку из другой страны и не владеющему азербайджанским языком, мне понадобилось немало времени, чтобы прочувствовать песню Ulu Vətən. А помог мне это сделать азербайджанский народ, который поддержал меня и очень тепло встретил. В "Мата Хари" было сложно все. Это был настоящий челлендж для меня. Новый стиль, новый образ - то, к чему я совершенно не привыкла. Но я знаю, что большой рост происходит именно тогда, когда ты выходишь из своей зоны комфорта, поэтому очень рада и благодарна этому бесценному опыту!

- Что заберете с собой в Казахстан из Азербайджана?

- Помимо вкусностей - чая, пахлавы, варенья, я забираю с собой незабываемые воспоминания, новую себя! Все, что происходило последние почти 9 месяцев - действительно оказало большое влияние на меня! Я очень выросла за время этого проекта, раскрылась и в профессиональном плане, и как человек. Я очень счастлива и мое сердце переполняет благодарность за все!

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