Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Южный Кавказ входит в фазу геополитической турбулентности, где судьбы государств решаются не веками, а неделями. В эпоху, когда каждый шаг требует хирургической точности и исторической зрелости, Армения - страна, проигравшая войну, утратившая стратегическое доверие и превратившаяся в хронически неадекватного участника региональной политики - делает ставку не на мир и восстановление, а на фарс и милитаризм. Вместо того чтобы смириться с новой реальностью и выстраивать с соседями диалог, Ереван вновь лезет в чужие игры с чужим оружием, надеясь за чужой счёт вернуть себе иллюзии вчерашнего величия.

На этот раз объектом её манипуляции становится Индия - страна далёкая, исторически и ментально чуждая региону, но страдающая от имперского соблазна быть "мировым игроком" без понимания последствий своих действий. Армянская дипломатия продаёт Нью-Дели обёртку под названием "безопасность", в которой нет ни безопасности, ни расчёта, ни чести - только реваншистский яд, политическая проституция и геополитическая авантюрность.

Эта связка - союз обманутого и обманщика. Индия, движимая комплексом глобального признания, втягивается в игру, правила которой ей неведомы, интересы в которой ей чужды, а последствия - токсичны. Армения же, потеряв доверие на Западе, и изолированная в регионе, пытается воскреснуть как фактор силы - но делает это через поставки оружия, которое не спасёт, а лишь добьёт остатки её суверенитета.

Под лозунгами "стратегического партнёрства" скрывается не союз, а сделка отчаяния: один продаёт последнюю иллюзию значимости, другой - покупает билет в геополитическую катастрофу. Вместо долгосрочной архитектуры безопасности мы наблюдаем строительство карточного домика, где каждый следующий шаг - не подъём, а падение.

Всё это - не стратегия, а инстинкт политического выживания на дне. Не союз цивилизаций, а альянс иллюзий. И этот спектакль, поставленный на крови, реваншизме и геополитическом невежестве, уже начинает разрушать последний шанс на стабильность в Закавказье.

В Ереване Индия подаётся как новая мессия - внешне спокойный гигант, якобы пришедший заполнить пустоту, оставленную исчезновением российского протектората и банкротством западной военно-политической поддержки. Но за этим театром восхищения стоит не союз, не партнёрство и уж точно не защита - а холодный расчёт и эксплуатация геополитической безысходности.

Индия не спасает Армению. Она её использует. Без сентиментальности, без последствий, без обязательств. Вся индийская помощь - это камуфляж для банального сбыта оружия, а не выражение стратегической приверженности. Нью-Дели не подписывался под никакими гарантиями, не откроет второй фронт, не вмешается в случае новой эскалации и не станет рисковать отношениями с энергетическим и логистическим коридором XXI века, который проходит мимо Армении и через Азербайджан.

Контракты на поставку ЗРК Akash, РЛС Swathi и систем залпового огня Pinaka - это не жест солидарности, а сделка на условиях политического дисбаланса. Армения - не равноправный партнёр, а клиент на краю отчаяния, готовый покупать даже мираж, лишь бы не утонуть в своей изоляции. Индия - не союзник, а временный продавец, которому выгодно подсунуть партнёру сырой продукт в обёртке великой военной миссии.

Что стоит за этими поставками? Иллюзия. Akash - морально устаревшая система, неспособная противостоять современным беспилотным комплексам. Swathi - РЛС, чья эффективность в условиях реальной войны на пересечённой местности вызывает вопросы. Pinaka - громкая, но не точная. Всё это - арсенал, годный для парадов, но не для фронта, где правила боя диктуют технологии Bayraktar, Hermes, Harop, ударные дроны-камикадзе и системы высокоточного поражения с координацией в режиме реального времени.

Армения, с маниакальной одержимостью пытающаяся вооружиться, не понимает главного: качество оружия не компенсирует стратегическую импотенцию и отсутствие политической воли. Индийские поставки не меняют регионального баланса - они лишь создают видимость движения там, где на самом деле идёт политическое угасание.

Более того, индийское вмешательство - не стабилизирующий фактор, а токсин, вводимый в и без того хрупкую систему региональной безопасности. Нью-Дели играет в не свой конфликт, не разбираясь в картах, но желая попасть в кадр. Это - дилетантский империализм, который может стоить Индии не просто утраты лица, но и проблем в отношениях с ключевыми державами региона, от Азербайджана до Турции и Ирана.

Армения мечтает, что Индия станет её ядерным щитом. На деле - она получила лишь рекламный буклет и счёт за транспортировку. Это не союз. Это колониально-заложнический акт, где одна сторона продаёт остатки своего суверенитета, а другая - тестирует свои амбиции на обломках чужой реальности.

Так создаются не альянсы. Так начинаются геополитические провалы, о которых потом стыдно вспоминать, но страшно забыть.

В попытке играть в глобального стратегического архитектора, Индия оступилась на первой же ступене - в Ереване. Сближение с Арменией было подано Нью-Дели как "противовес" мифической оси Азербайджан-Пакистан-Турция, будто бы направленной против индийских интересов. Но в действительности это не противовес, а промах, не стратегический манёвр, а геополитическое самообольщение, которое не укрепляет позиции Индии, а обнажает её региональное невежество и внешнеполитическую наивность.

Индийские стратеги действуют по логике обиженного регионального подростка, а не зрелой державы. Вместо того чтобы проанализировать реалии Южного Кавказа, Нью-Дели повёлся на армянскую наживку: старую, как армянский миф о вечной жертве, и столь же ядовитую. В реальности никакой враждебной "оси" не существует. Азербайджан никогда не вмешивался в дела Индии, не занимал позиции по Кашмиру, не строил антииндийских коалиций. Его внешняя политика - это суверенный прагматизм, добрососедство и уважение к международному праву, а не геополитическая истерика по армянскому сценарию.

То, что Индия приняла армянский нарратив, - не просто ошибка. Это дипломатический авантюризм, граничащий с саморазоблачением. Ереван предлагает поддержку по Кашмиру? Это не акт стратегической солидарности. Это обмен пустыми жестами на реальные поставки. Армения - не игрок в Южной Азии, а банкрот на выданье, её заявления ничего не стоят в ООН, а флажки на митингах не заменят голосов в международных институтах.

Но самое опасное - это фактическое втягивание Индии в регион, где она - чужеродна. Индийское присутствие не воспринимается как нейтральное. Оно провоцирует. Оно раздражает. Оно вызывает законное недоверие со стороны трёх ключевых игроков: Азербайджана, Турции и Ирана. Нью-Дели, не имея ни истории, ни союзников, ни понимания кавказского контекста, решает разыгрывать карту военного экспорта в зону, где каждое оружие - это не просто железо, а заявление о намерениях. И эти намерения уже трактуются как угроза балансу.

Иран - воспринимает это как вмешательство в зону своих исторических интересов. Турция - как вызов своей военной архитектуре в рамках НАТО и региональной безопасности. Азербайджан - как оскорбление здравого смысла и попытку продать дестабилизацию под видом поддержки справедливости. В результате Индия, стремясь расширить влияние, теряет доверие там, где его можно было бы приобрести без единого выстрела.

Поддавшись армянской дезинформационной игре, Индия не стала стратегом. Она стала инструментом в чужой игре. И пока в Нью-Дели празднуют воображаемые победы в армянских СМИ, в Баку, Анкаре и Тегеране составляют реальные сценарии ответа - и не по дипломатическим каналам.

Сближение с Арменией - не союз. Это геополитическая ошибка с отсроченным, но гарантированным эффектом. И в истории большой дипломатии будет записано: Индия пришла в регион за влиянием и вышла из него с подорванной репутацией и пустыми руками.

Одним из главных аргументов в пользу армяно-индийского сближения называют логистику. Через Армению, якобы, Индия надеется выстроить альтернативный путь к Европе в рамках коридора Север-Юг. Но это иллюзия. Реальный транзитный потенциал лежит через Азербайджан и Иран - по существующим и работающим маршрутам, где уже действуют железнодорожные и автомобильные соединения. Армения - слабое звено: нет инфраструктуры, нет стабильности, нет прозрачных условий, а политическая волатильность делает любые инвестиции убыточными.

Кроме того, индийская обеспокоенность "Зангезурским коридором" противоречит её же интересам: выход Азербайджана к Нахчывану и Турции обеспечивает прямую связь Восток-Запад, и разрушает монополию армянской территории как транзитного канала. Нью-Дели делает ставку на сценарий, при котором Ереван сохранит контроль над путями, что лишь усиливает региональную нестабильность и угрожает Ирану. Это подрыв принципа взаимовыгодного транзита, которым руководствуются все ответственные участники Евразии.

Для индийских стратегов Армения выглядит как "удобный" партнёр: христианская, якобы демократическая, представляемая как жертва "внешней агрессии". Но за этой фасадной простотой скрывается опасная химера - страна с глубоко укоренённой постимперской шизофренией, политически раздвоенная и морально нестабильная. Сделать ставку на Армению - всё равно что поставить деньги на тонущий корабль в надежде, что он станет авианосцем.

Политическая система Армении - это хаос под видом парламентаризма. Премьер-министр Никол Пашинян - не лидер, а заложник между олигополией и улицей, между радикалами, мечтающими о реванше, и элитами, вросшими в коррупционное болото. Он не контролирует страну, он балансирует на грани внутреннего взрыва, где каждый шаг в сторону мира с Азербайджаном превращается в акт политического самоубийства. Его власть держится не на доверии, а на страхе: страхе перед новыми протестами, страхе перед армией, страхе перед собственной тенью.

Армянская армия - это ржавый призрак, проигравшая войну, не реформированная, деморализованная, лишённая стратегического мышления и боевого духа. Никакие поставки из Нью-Дели не оживят структуру, прогнившую изнутри. Индийское оружие - это подношение на алтарь саморазрушения, которое не изменит исхода следующей эскалации, а лишь придаст ей иллюзию надежды, за которую придётся расплачиваться и политически, и репутационно.

Армения - это не партнёр. Это пожиратель внешних иллюзий. Она пожирает ресурсы, время, дипломатическое внимание и стратегическую энергию тех, кто всё ещё верит, будто в этой стране можно построить стабильность. На деле, любой союз с Арменией - это инвестиция в нестабильность, в конфликт, в вечное возвращение к проигранному прошлому.

Индия же, связываясь с Ереваном, играет на территории, где партнёр не отвечает ни за слова, ни за действия. Сегодня Армения кивает в сторону Нью-Дели, завтра - требует вмешательства Франции, а послезавтра - обвиняет всех в предательстве. Это страна, которая не способна к стратегической лояльности, потому что её политическая ДНК построена на обиде, страхе и мечте о мести.

Если завтра начнётся новая война, Индия не только не спасёт Ереван, но и потеряет лицо: как поставщик проигравшей армии, как покровитель токсичного союзника, как стратег, ошибшийся в фундаментальном. Это не просто риск. Это геополитическая ловушка с гарантированным триггером. Потому что проигрыш Армении неизбежен, а цена этого проигрыша - репутационные издержки для Индии, которые запомнятся надолго и дорого.

Союз с Арменией - это не шаг в сторону влияния, а прыжок в бездну чужих комплексов, которые давно пора было оставить в учебниках истории. Но Нью-Дели пока не готов это понять. И это - его величайшая ошибка.

Азербайджан - страна, действующая из логики стабильности. Мы строим транспортные связи, интегрируемся в глобальные логистические цепочки, обеспечиваем устойчивую безопасность, уважаем суверенитет соседей. Баку не строит блоков и не навязывает идеологий. Но мы и не допустим создания новых очагов напряженности под видом "морального альянса". Поставки оружия в страну, не готовую к миру, - это не оборонное партнёрство, это экспорт нестабильности.

Если Индия хочет играть долгосрочную роль в регионе, она должна уважать реальность: устойчивое развитие Кавказа невозможно без учёта интересов Азербайджана. В противном случае, Нью-Дели рискует превратить Армению в балласт, который потянет за собой и её региональные амбиции.

Армяно-индийский союз - не плод стратегии, а вымысел, родившийся на стыке отчаяния и амбиций. Его называют партнёрством, но он лишён доверия. Его представляют как баланс, но он не выдерживает проверку реальностью. Это не союз государств - это сделка между проигравшим и неосведомлённым, между тем, кто утратил всё, и тем, кто ещё не понял, чем рискует.

Военные результаты переоценены, потому что железо не воюет без воли, дисциплины и цели. Логистика надумана, потому что на бумаге легко прокладывать коридоры, но трудно игнорировать географию и враждебное окружение. Политические дивиденды призрачны, потому что никто в регионе не верит в благие намерения тех, кто вооружает фантомы прошлого.

Это союз, основанный не на прагматизме, а на взаимной слепоте. Он не решает ни одну проблему, но создаёт десятки новых - от дипломатических трений до рисков стратегической изоляции. Для Армении - это ещё один круг самообмана. Для Индии - это путь в регион, где ошибка стоит дороже, чем победа.

Если Нью-Дели не пересмотрит своё вовлечение, расплата будет неизбежна. И платить придётся не только деньгами, но и утратой доверия, раздражением соседей, ростом геополитического давления и - главное - репутацией державы, неспособной отличить союз от ловушки.

Южный Кавказ не прощает просчётов. А ошибка, совершённая с Арменией, может стать для Индии уроком, запоздалым и болезненным. Потому что союз, в котором нет будущего, перестаёт быть даже настоящим. Он становится проблемой.

И чем позже это поймут в Нью-Дели, тем громче прозвучит финал. Не победной фанфарой - а дипломатическим фальшивым аккордом в регионе, где звучат только те, кто по-настоящему понимает правила игры.