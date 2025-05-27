Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и всему дружественному народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника страны.
Сегодня Азербайджан под Вашим дальновидным руководством неуклонно идет вперед в своем развитии. Укрепляется авторитет страны и на международной арене.
Таджикистан и Азербайджан связывают исторические традиции отношений дружбы и доброго общения.
Всестороннее поступательное развитие таджикско-азербайджанских отношений стратегического партнерства занимает важное место в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана.
Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять наши межгосударственные отношения, используя имеющийся в наших странах огромный потенциал.
Желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу дружественного Азербайджана - мира, благополучия и неуклонного процветания", - говорится в письме.
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