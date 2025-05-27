Председатель Совета Центра мусульман Германии заявил о глобальном характере проблем исламофобии

Проблема исламофобии носит глобальный характер.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Совета Центра мусульман Германии Абдулсамад Аль-Езиди в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Назначение посла ООН по вопросам исламофобии - важный шаг, но этого недостаточно: проблема носит глобальный характер и противоречит всем гуманистическим ценностям. В Германии, например, в парламенте звучит откровенная ненависть к мусульманам, которую даже аплодисментами сопровождают, - ни к одной другой религии подобного отношения не проявляется",- сказал он.

По его словам, борьба с ненавистью и дискриминацией не должна быть задачей только мусульман - она касается всех.

"Радикальные тенденции в Европе становятся всё более опасными, и международное сообщество должно действовать вместе, чтобы противостоять этой угрозе", - подчеркнул Аль-Езиди.

Он отметил, что исламофобия ошибочно воспринимается как проблема, затрагивающая исключительно мусульман. Между тем это явление, как и действия отдельных групп, нацеленных на разобщение людей, приводит к насилию и человеческим жертвам.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит второй день международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".