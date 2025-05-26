Борьба с исламофобией требует инвестиций.

Об этом сказал в понедельник Trend учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France, главный редактор парижской интернет-газеты "La Gazette du Caucase" Жан-Мишель Брюн в кулуарах международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку, передает Day.Az.

"Франция - в первых рядах по уровню исламофобии. Её считают одной из самых исламофобских и расистских стран в мире. И, конечно, медиа распространяют этот исламофобский уклон", - сказал Брюн.

По его словам, большая часть мейнстримных СМИ принадлежит крайне правым миллиардерам, которые продвигают собственное видение ислама и ведут с ним борьбу.

"Чтобы противостоять этому, необходимо создавать контринформацию. Нужны инвестиции, чтобы открывать газеты, писать книги, снимать документальные фильмы, строить школы", - подчеркнул Брюн.

Он отметил, что сегодня особенно важно переходить от слов к делу и сосредоточиться на практических решениях.

"Такие форумы, как этот, безусловно, важны, потому что здесь обсуждается исламофобия", - добавил Брюн.