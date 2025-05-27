https://news.day.az/hitech/1756042.html В Баку проходит открытие Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения В Баку проходит официальная церемония открытия Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН). Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принмают участие государственные чиновники, послы, представители и сотрудники учреждений ООН в Азербайджане, а также известные учёные и исследователи.
В Баку проходит открытие Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения
В Баку проходит официальная церемония открытия Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принмают участие государственные чиновники, послы, представители и сотрудники учреждений ООН в Азербайджане, а также известные учёные и исследователи.
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