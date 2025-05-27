Дениз Алиева выступила на чемпионате Европы

В Лейпциге (Германия) начался чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день состоялась квалификация у женщин. Азербайджанская спортсменка Дениз Алиева исполнила все четыре вида, выступив в вольных упражнениях, на разновысоких брусьях, опорном прыжке и бревне. По сумме всех видов она набрала 43,632 балла и стала 62-й в многоборье.

Сегодня пройдет квалификация у мужчин. В борьбу вступят Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров и Мурад Агарзаев.