Вице-президент Итальянской исламской религиозной общины об утвердившемся в Европе ложном нарративе

В Европе сформировался ложный нарратив, где Запад ассоциируется исключительно с иудео-христианскими корнями.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Итальянской исламской религиозной общины (COREIS), председатель Меджлиса европейских мусульманских лидеров (EULEMA) Имам Яхья Паллавичини в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Эта идентичность преподносится как "правильная", а всё иное - в том числе ислам - противопоставляется ей, что приводит к исламофобии",- сказал он.

Паллавичини отметил, что это заблуждение не только потому, что дискриминирует мусульман, но и потому, что игнорирует общий исток всех авраамических религий - иудаизма, христианства и ислама, - а именно Восток. "Именно оттуда они пришли на Запад и долгое время подвергались преследованиям",- сказал он.

По его словам, ислам признаётся только частично, а не как равная и полноценная часть авраамического наследия, что отражается и в гражданском восприятии.

"В результате мусульмане в Европе часто воспринимаются как граждане второго сорта, не вписывающиеся в белую, иудео-христианскую или ультра-секулярную норму. Мы должны быть осведомлены об этих вызовах и содействовать диалогу, демонстрируя подлинность религии, монотеизма, авраамических корней и сотрудничества между Востоком и Западом. Это поможет мусульманам быть полноценными гражданами Европы и участвовать в жизни общества наравне с другими, с чётким осознанием своих ценностей и ответственности",- подчеркнул Имам Яхья.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит второй день международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".