Экономика Европы столкнулась с худшей со времен пандемии ситуацией

Экономика Германии не показывает признаков устойчивого восстановления.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK).

Среди всех учитываемых ею показателей ни один не продемонстрировал позитивной динамики - экономического подъема не видно. Несмотря на благоприятный I квартал, ФРГ так и не смогла предотвратить риска рецессии. Как следствие, DIHK ждет общего снижения валового внутреннего продукта Германии на 0,3 процента в 2025 году. Иными словами, экономика будет сокращаться третий год подряд. Такое происходит впервые в послевоенной истории этой ведущей экономики Европейского союза.

Деловые ожидания компаний остаются пессимистичными. Четверть предприятий оценивают свою ситуацию как хорошую, но ровно столько же - как плохую. Это, как подчеркнули в палате, худшая оценка ситуации со времен пандемии COVID-19.

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