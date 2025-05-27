Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас и весь братский азербайджанский народ с Днем независимости.

Этот праздник олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития страны.

Убежден, под Вашим лидерством Азербайджан продолжит успешно воплощать в жизнь стратегию, направленную на построение сильного и прогрессивного государства, а также упрочение своего авторитета на международной арене.

Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества.

Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты.

В этот знаменательный день, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам успехов и новых свершений в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Азербайджана", - говорится в письме.