https://news.day.az/world/1755968.html Макрон стал объектом насмешек после пощечины от жены - ФОТО - ВИДЕО В интернете вовсю циркулирует новая порция шуток и мемов про президента Франции Эммануэля Макрона после пощечины от его жены Брижит Макрон.
Макрон стал объектом насмешек после пощечины от жены - ФОТО - ВИДЕО
В интернете вовсю циркулирует новая порция шуток и мемов про президента Франции Эммануэля Макрона после пощечины от его жены Брижит Макрон.
Как сообщает Day.Az, пользователи социальных сетей делятся фото- и видеомемами, различными публикациями под заголовками "Эммануэль Макрон стал лицом кампании против домашнего насилия", "Макрон заявил, что снова упал с лестницы", "Это сделали русские" и т.п.
Представляем часть из этих фото- и видеомемов:
Ранее Макрон получил пощечину от жены перед мировыми СМИ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре