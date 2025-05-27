Макрон стал объектом насмешек после пощечины от жены

В интернете вовсю циркулирует новая порция шуток и мемов про президента Франции Эммануэля Макрона после пощечины от его жены Брижит Макрон.

Как сообщает Day.Az, пользователи социальных сетей делятся фото- и видеомемами, различными публикациями под заголовками "Эммануэль Макрон стал лицом кампании против домашнего насилия", "Макрон заявил, что снова упал с лестницы", "Это сделали русские" и т.п.

Представляем часть из этих фото- и видеомемов:

Ранее Макрон получил пощечину от жены перед мировыми СМИ.