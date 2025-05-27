https://news.day.az/tourism/1755950.html Обсуждается отмена виз для граждан Азербайджана и Китая В Милли Меджлис (парламент) поступил законопроект "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".
Обсуждается отмена виз для граждан Азербайджана и Китая
В Милли Меджлис (парламент) поступил законопроект "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".
Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект был включен в повестку вчерашнего заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.
В ходе заседания законопроект был рассмотрен, обсужден и рекомендован для вынесения на пленарное заседание парламента.
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