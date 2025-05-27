Обсуждается отмена виз для граждан Азербайджана и Китая

В Милли Меджлис (парламент) поступил законопроект "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".

Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект был включен в повестку вчерашнего заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.

В ходе заседания законопроект был рассмотрен, обсужден и рекомендован для вынесения на пленарное заседание парламента.