Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил TRT Haber.

Отметим, что в последний раз Эрдоган совершал визит в Азербайджан 11 ноября 2024 года для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).