https://news.day.az/officialchronicle/1755989.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра прибудет с визитом в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил TRT Haber. Новость обновляется
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра прибудет с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил TRT Haber.
Отметим, что в последний раз Эрдоган совершал визит в Азербайджан 11 ноября 2024 года для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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