Франция должна благодарить Кайю Каллас за правильную политику по отношению к Баку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Среди помилованных - гражданин Французской Республики Клерк Тео Гюго, который был осужден за вандализм в бакинском метро.

Напомним, что 30 марта прошлого года в депо Бакинского метрополитена были задержаны трое иностранцев - граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции. Эти лица, находившиеся в Азербайджане в качестве туристов, тайно пробрались в депо метрополитена и принялись разрисовывать вагоны. "Творческие" иностранцы были задержаны полицией и в дальнейшем привлечены к ответственности за нанесение ущерба государственному имуществу. А ущерб был немалый - около 5 тысяч манатов. 10 сентября в Наримановском районном суде был оглашен приговор по уголовному делу гражданина Франции Клерка Тего Хьюго, гражданина Новой Зеландии Исмаэля Де Сен Квента и гражданина Австралии Хана Поля. Австралиец и зелландец были приговорены к крупному штрафу, а самый "творческий" из вандалов - француз - получил три года лишения свободы.

После вынесения приговора на Азербайджан посыпались обвинения политического характера, хотя дело тут было вовсе не в не очень хороших отношениях с Францией. Если бы хулиганствующие иностранцы не влезли в депо метрополитена, а разрисовали, например, стену дома или автобус на стоянке, приговор был бы куда мягче. К сожалению, горький опыт заставляет азербайджанскую сторону очень серьезно относиться ко всем происшествиям, имеющим место в метро. В бакинском метро армянскими террористами уже было совершено несколько терактов, поэтому мило улыбнуться неудачливым "художникам" было невозможно. Все слишком серьезно, и французы и прочие иностранцы не могут считать себя неприкосновенными, проникая на закрытую для посторонних территорию стратегического объекта.

После публикации новости о помиловании француза, пошли домыслы и версии, почему это произошло. На самом деле все просто. Хулиган был помилован не в качестве жеста Парижу или под давление Елисейского дворца, Белого дома и кого-то еще. Просьбы о помиловании поступали и раньше, но вопрос решился не на их основе. По имеющимся у нас сведениям, последней с такой просьбой обратилась к Президенту Азербайджана во время своего недавнего визита в Баку глава европейской дипломатии Кайя Каллас. И на ее просьбу последовала положительная реакция.

После смены верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отношения между Азербайджаном и Евросоюзом восстановились и продолжают развиваться. Госпожа Каллас отказалась от подходов своего предшественника (Жозеп Боррель) к региону. А в Азербайджане умеют ценить добрые отношения. В Баку положительно оценили подходы Каллас к Азербайджану, кроме того, новый глава ведомства обладает прекрасными человеческими качествами и прозорливостью талантливого дипломата. Верховный представитель ЕС понимает значимость и место Азербайджана для Европы. В Баку также оценили тот факт, что госпожа Каллас совершила свой первый визит в Азербайджан, не заезжая в другие страны региона, что о многом говорит.

Так что за освобождение французского "художника" заинтересованные страны ЕС должны благодарить Кайю Каллас. Это исключительно ее заслуга и результат правильной политики по отношению к Баку.

А прочим любителям экстремального граффити, так, на всякий случай, на будущее посоветуем не обольщаться и не испытывать терпение азербайджанского правосудия в расчете на заступничество держав.