Президент Ильхам Алиев помиловал осужденного в Азербайджане француза

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Среди помилованных также гражданин Французской Республики Клерк Тео Гюго (1986 г.р.), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что он был осужден приговором Наримановского районного суда города Баку от 10 сентября 2024 года. В том же году он был приговорен к 3 годам лишения свободы за то, что расписал стены метро в Баку.