Власти Азербайджана помиловали гражданина Франции после личной просьбы Каи Каллас

Помилование гражданин Французской Республики Тео Хуго Клерка было обусловлено личной просьбой верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас.

Как передает Day.Az, информированный источник сообщил Trend, что в адрес Азербайджана поступали многочисленные просьбы о его освобождении.

"Последнюю просьбу о его помиловании озвучила Кая Каллас во время визита в Баку. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым она лично подняла этот вопрос, и официальный Баку отнёсся к просьбе положительно. Помилование было осуществлено не по просьбе Франции, а именно благодаря этой инициативе", - сообщил источник.

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