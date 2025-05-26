Джейла Сеидова стала победительницей международной молодежной премии СНГ

Международное жюри назвало имена победителей международной молодежной премии "Содружество дебютов" за 2024 год, сообщает Day.Az.

Премия была посвящена Году волонтерского движения в СНГ. На соискание премии было выдвинуто 9 номинантов из 7 стран Содружества. Среди лауреатов премии руководитель и первая скрипка Азербайджанского государственного струнного квартета, заслуженная артистка Джейла Сеидова.

Отметим, что международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.