Возрождающийся Лачин: наглядные плоды стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с жителями освобожденного от армянской оккупации Лачина. Всего пять лет назад эта фраза звучала бы как пожелание. Сейчас же это реальность. И надо было видеть то счастье на лицах лачинцев, что вернулись на родную землю и ту радость за блестяще выполненную историческую миссию в глазах главы нашего государства! Это то, что невозможно описать словами. Это нужно прожить, прочувствовать.

Давайте вспомним о том, что Лачинский район Азербайджана - земля с богатым историческим и культурным наследием, пережившая тяжёлые испытания и ныне возрождающаяся на глазах. Его история - это путь от мирной советской действительности через годы разрушений к сегодняшнему дню надежд и созидания.В советские годы Лачинский район был частью Нагорно-Карабахского автономного округа Азербайджанской ССР. Район отличался живописной природой, плодородными долинами и богатством минеральных источников. Центром района был город Лачин, расположенный на важной транспортной артерии между Шушой и Гянджой.

Основу экономики составляли сельское хозяйство и животноводство. Работали винодельческие хозяйства, мясо-молочные фермы, занимались выращиванием табака, зерновых, фруктов. В районе действовали школы, культурные дома, библиотеки, кинотеатры. Жители вели спокойную, размеренную жизнь, гордились своим родным краем и его достижениями. Но их счастливая жизнь была прервана армянскими националистами, оккупантами.

Да, в мае 1992 года, в ходе Первой Карабахской войны, армянские вооружённые формирования при поддержке Армении захватили Лачинский район. Этот шаг был стратегически важен для соединения Армении с оккупированным Карабахом через так называемый "Лачинский коридор". Оккупация обернулась трагедией для десятков тысяч азербайджанцев: все они были вынуждены покинуть родные дома. В результате этнической чистки район опустел, его население оказалось в статусе вынужденных переселенцев по всей территории Азербайджана.

Более 28 лет район находился вне контроля азербайджанского государства. За это время большинство населённых пунктов было разрушено или приведено в запустение. Мечети, школы, кладбища, памятники архитектуры - всё подверглось осквернению, вандализму и запустению. Природные ресурсы бесконтрольно эксплуатировались, экосистема региона пострадала. Это то, о чем предпочитают помалкивать в Армении и в столицах тех стран, которые поддерживали ее захватническую политику на протяжении почти трех десятков лет.

Но всех планы рухнули, обнулились благодаря блестяще продуманной и претворенной в жизнь стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.В ноябре 2020 года, после 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан восстановил контроль над Лачинским районом согласно трёхстороннему заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении. И сейчас становится ясно, что такое развитие событий вызвало сильное неприятие в Вашингтоне, Москве, Париже.

Все три страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ желали сохранения армяно-азербайджанского конфликта в "замороженном" состоянии, дабы иметь рычаг давления на официальный Баку. Даже сейчас звучат поистине циничные признания ряда высокопоставленных чиновников из разных стран, рассказывающих о планах по оказанию поддержки Армении в деле сохранения за нею как "Лачинского коридора", так и Лачинского и Кельбаджарсого районов и города Ханкенди.

Их провокационным планам не суждено было сбыться. Азербайджан не только вернул все свои земли, но и сразу начал масштабную программу восстановления. Были проведены разминирование, расчистка дорог, восстановление инфраструктуры. Правительство Азербайджана вложило значительные средства в создание новой транспортной сети, включая строительство Лачинской автодороги и международного аэропорта в Зангилане, который стал частью логистической схемы возрождения Карабаха.

Вот и сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха "Лачин" в селе Зерти Лачинского района.Кроме того, глава государства принял участие в открытии Лачиыского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI, а также Центра цифрового управления Лачинской электросетью.Далее Президент Азербайджана заложил фундамент Лачинской канатной дороги.

Глава государства принял участие в открытии села Бейлик Лачинского района и ознакомился с условиями, созданными в клубе-общественном центре в селе Бейлик Лачинского района. Также Президент Азербайджана принял участие в открытии в Лачине гидроэлектростанций (ГЭС) "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" Открытого акционерного общества (ОАО) "АзерЭнержи".

Ожидается, что эти ГЭС будут вырабатывать 20 миллионов киловатт-часов зеленой энергии в год, что, в свою очередь, позволит сэкономить 4,3 миллиона кубометров природного газа, предотвратить выбросы в атмосферу 8 тысяч тонн углекислого газа в год. На новых станциях будут работать жители Лачинского района.Как видим, сегодня Лачинский район - один из символов возрождения освобождённых территорий. Сюда возвращаются бывшие жители, восстанавливаются утерянные связи поколений, возрождаются традиции. На месте разрушений растут современные города и сёла, вдохновляющие своей архитектурой и духом обновления. И все это - плоды блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.