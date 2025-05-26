Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу принять от имени Правительства и народа Пакистана, от меня лично самые искренние поздравления по случаю знаменательного праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пакистан высоко ценит исторически сложившиеся прекрасные братские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, образцово искреннем взаимодействии и решительной поддержке друг друга по всем важнейшим вопросам. С удовлетворением хотел бы отметить, что благодаря Вашему выдающемуся лидерству и решительной поддержке наши дружеские отношения развиваются в позитивном русле, и мы совместно работаем над тем, чтобы превратить их в более широкое и взаимовыгодное экономическое партнерство.

Хочу вновь выразить глубокую признательность Вашему превосходительству за неизменную поддержку Пакистана в период недавнего кризиса с Индией. Мы также благодарны нашим азербайджанским братьям за проявленную постоянную солидарность. Наши сердца всегда бьются в унисон, как у истинных братьев с похожей судьбой. С нетерпением ожидаю возможности посетить Вашу прекрасную страну в ближайшие дни.

С большим удовлетворением вспоминаю наши искренние и продуктивные переговоры, состоявшиеся во время моего визита в прекрасный город Баку в феврале 2025 года. Высоко оцениваю непреклонную решимость Вашего превосходительства и дальше укреплять пакистано-азербайджанские отношения.

Уверен, что динамика взаимодействия на высоком уровне в ближайшее время придаст импульс достижению ощутимых результатов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С нетерпением жду возможности принять Вас в Пакистане в удобное для Вас время.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов и счастья, а братскому народу Азербайджана - постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".