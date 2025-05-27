Азербайджанские спортсмены примут участие в международных соревнованиях

Объявлена ​​спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования по различным видам спорта пройдут с 26 мая по 1 июня.

Молодежный "Кубок мира ISSF" по пулевой и стендовой стрельбе - 19-29 мая (Германия, Зуль);

Чемпионат Европы по академической гребле среди юношей до 19 лет - 21-26 мая (Польша, Крушвия);

Международная регата по гребле на байдарках и каноэ среди юношей до 23 лет - 21-26 мая (Словакия, Братислава);

Чемпионат Европы по армрестлингу - 22-26 мая (Эстония, Таллин);

"24-й Кубок Ирины Деляну" по художественной гимнастике - 22-26 мая (Румыния, Брашов);

Чемпионат Европы по фехтованию (U23) - 24-27 мая (Эстония, Таллин);

Международный турнир по боксу среди взрослых - 25-30 мая (Казахстан, Астана);

Международный турнир с нормой международного гроссмейстера по стоклеточным шашкам - 25 мая - 2 июня (Испания, Салоу);

Учебно-тренировочные сборы и чемпионат Европы по парусному спорту класса "Оптимист" - 25 мая - 4 июня (Турция, Чешме);

Семинар и экзамен по ката Кодокан по дзюдо (сборная по ката) - 26-28 мая (Латвия, Рига);

Чемпионат мира по гольфу среди юниоров - 27-29 мая (Великобритания);

Легкоатлетические игры малых европейских стран - 27-31 мая (Андорра, Андорра-ла-Велья);

Чемпионат Европы по пляжной борьбе среди девушек до 15, 17 и 20 лет - 28-29 мая (Хорватия, Пореч);

Турнир по настольному теннису "WTT YOUTH CONTENDER" - 28-31 мая (Узбекистан, Ташкент);

Кубок мира по спортивной акробатике - 28 мая - 2 июня (Болгария, Бургас);

Турнир "YONEX Czech Youth International" по бадминтону - 29-31 мая (Чехия, Прага);

Международный рейтинговый турнир по вольной борьбе среди взрослых - 29 мая - 1 июня (Монголия, Улан-Батор);

Международная регата по гребле на байдарках и каноэ - 29 мая - 1 июня (Казахстан, Уральск);

Чемпионат Европы по академической гребле - 29 мая - 1 июня (Болгария, Пловдив);

Международная регата по академической гребле "Большая Москва" - 29 мая - 1 июня (Москва, Россия);

Чемпионат Европы по 64-клеточным шашкам среди слабовидящих - 29 мая - 9 июня (Турция, Кемар);

Турнир Премьер-лиги по каратэ 1 - 30 мая - 1 июня (Марракеш, Рабат);

Турнир по бадминтону "YONEX 3 Borders 2025" - 30 мая - 1 июня (Франция, Сент-Луис);

Кубок Европы по дзюдо среди мужчин, женщин, юниоров и девушек - 30 мая - 2 июня (Босния, Сараево);

"Ordu Triathlon Turkey Cup" среди всех категорий триатлона - 31 мая (Турция, Орду);

Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек - 31 мая - 1 июня (Австрия, Грац);

Чемпионат Европы по дзюдо (сборная ката) - 31 мая - 1 июня (Латвия, Рига);

Первый чемпионат мира по полноконтактному бою - 31 мая - 1 июня (Япония);

Мировая серия по пляжной борьбе - 31 мая - 1 июня (Хорватия, Пореч).