В Азербайджане выросли расходы на сельское хозяйство

В соответствии с расходными ордерами организаций-заказчиков, касающимися расходов на сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды, в 2024 году было выделено 1,8 миллиарда манатов, что составляет 4,7% от всех государственных расходов. Это на 135,4 миллиона манатов (7,1%) меньше прогноза и на 138,6 миллиона манатов (8,5%) больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, с учетом дополнительно выделенных 1,1 миллиарда манатов из целевых расходов, резервных фондов и резервных источников, предусмотренных в государственном бюджете на 2024 год, на сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды направлено 7,6 процента расходов государственного бюджета, или 2,8 миллиарда манатов, что на 166,3 миллиона манатов, или 6,2 процента больше, чем в 2023 году.

В 2024 году на сельскохозяйственные расходы, согласно расходным ордерам соответствующих организаций-заказчиков, направлены средства в размере 1 095,8 миллиона манатов, что на 106,8 миллиона манатов, или 8,9 процента меньше прогноза и на 148,2 миллиона манатов, или 15,6 процента больше, чем в 2023 году.

В отчетном году расходы на сельское хозяйство составили 0,9 процента ВВП, а расходы государственного бюджета - 2,9 процента.

За последние 5 лет расходы на сельское хозяйство выросли на 233,6 млн манатов, или на 27,1 процента.

Согласно функциональной классификации (без учета средств, выделяемых из целевых расходов и резервных источников, предусмотренных в государственном бюджете), 524,7 млн манатов, или 47,9 процента средств, определенных на расходы для сельского хозяйства в 2024 году, были направлены на сельскохозяйственные мероприятия (что на 40,8 млн манатов, или 8,5 процента больше, чем в 2023 году), 438,1 млн манатов, или 40 процентов - на мероприятия по мелиорации земель (на 14,6 млн. манатов, или 3,4 процента больше, чем в 2023 году), 103,8 млн манатов, или 9,4 процента (на 99,6 млн манатов, или 24,7 процента больше, чем в 2023 году) - на сельскохозяйственные предприятия и мероприятия, 29,2 млн манатов, или 2,7 процента - на ветеринарные мероприятия (обеспечение здоровья животных и повышение продуктивности в животноводстве, закупка вакцин и ветеринарных принадлежностей, оказание ветеринарных услуг), 100 млн манатов - на реконструкцию оросительных каналов Ширвана.

Кроме того, на сельскохозяйственные расходы в 2024 году направлено 3,1 процента расходов государственного бюджета или 1,2 миллиарда манатов, с учетом средств в размере 63,2 миллиона манатов, выделенных на восстановление освобожденных от оккупации территорий и государственных вложений.

Ранее была названа сумма, выделенная на обучение и стипендии студентов в течение прошлого года.