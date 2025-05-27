Президент Италии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

По случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости рад передать Вам свои поздравления, дружественному народу Азербайджана - наилучшие пожелания процветания.

Традиционно дружеские отношения между нашими народами составляют прочную основу нашего сотрудничества. Постепенная интенсификация связей в последние годы, в частности, Ваш плодотворный визит в Рим в сентябре прошлого года, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее наших отношений. А это создает идеальную основу для дальнейшего развития стратегического партнерства во многих областях, представляющих общий интерес.

Постоянный диалог и взаимопонимание являются инструментами, последовательно продвигаемыми Италией как на двустороннем уровне, так и в контексте отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Наша цель - поддерживать добрососедские отношения, региональную стабильность и общее развитие в сегодняшней сложной международной обстановке.

Господин Президент, от имени Итальянской Республики и от своего имени передаю Вам и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления с этим знаменательным днем".