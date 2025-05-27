Кая Каллас о помиловании гражданина Франции

- вот, чего можно достичь благодаря дипломатии и уважительному отношению

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас поприветствовала решение о помиловании гражданина Франции Тео Хуго Клерка, задержанного в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Кая Каллас написала на своей странице в соцсети X.

"Добро пожаловать домой, Тео Клерк. Его освобождение из Азербайджана - пример того, как тихая дипломатия и уважительное взаимодействие могут приносить результат. Я продолжу прилагать усилия для поддержки наших граждан за границей", - сказала она.

Отметим, что, как ранее сообщил Trend информированный источник, помилование гражданина Франции Тео Хуго Клерка было обусловлено личной просьбой Каи Каллас.

"Последнюю просьбу о его помиловании озвучила Кая Каллас во время визита в Баку. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым она лично попросила об этом, и официальный Баку отнесся к просьбе положительно. Помилование было осуществлено не по просьбе Франции, а именно благодаря этой инициативе. Если кое-какая страна Евросоюза считает нужным выразить благодарность за освобождение своего гражданина, то эту благодарность пусть направляет не в Баку, а Кае Каллас", - сообщил источник.

Было отмечено, что Азербайджан высоко оценивает отношение Каи Каллас к стране, воспринимая её как политика, который понимает стратегический курс.

"В Баку также отмечают, что Каллас осознает значение Азербайджана и выбрала для визита именно Баку, не посещая другие страны региона", - добавил источник.

Напомним, что Клерк был осужден приговором Наримановского районного суда города Баку от 10 сентября 2024 года. В том же году он был приговорен к 3 годам лишения свободы за то, что расписал стены метро в Баку.