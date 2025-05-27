https://news.day.az/world/1755868.html Во Франции издеваются над Макроном Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует пожаловаться на домашнее насилие из-за пощечины от своей жены Брижит. Как передает Day.Az, такой совет ему дал журналист Кори Ле Гуэн в социальной сети Х. "Эммануэль, если ты стал жертвой домашнего насилия, позвони по телефону 3919. Не оставайся один. Это слишком серьезно!" - сказал он.
Во Франции издеваются над Макроном
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует пожаловаться на домашнее насилие из-за пощечины от своей жены Брижит.
Как передает Day.Az, такой совет ему дал журналист Кори Ле Гуэн в социальной сети Х.
"Эммануэль, если ты стал жертвой домашнего насилия, позвони по телефону 3919. Не оставайся один. Это слишком серьезно!" - сказал он.
26 мая Макрон во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам получил пощечину от Брижит. После долгого отрицания Елисейский дворец все же подтвердил подлинность видео с ударом по губам главы Пятой республики.
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