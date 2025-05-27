Во Франции издеваются над Макроном

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует пожаловаться на домашнее насилие из-за пощечины от своей жены Брижит.

Как передает Day.Az, такой совет ему дал журналист Кори Ле Гуэн в социальной сети Х.

"Эммануэль, если ты стал жертвой домашнего насилия, позвони по телефону 3919. Не оставайся один. Это слишком серьезно!" - сказал он.

26 мая Макрон во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам получил пощечину от Брижит. После долгого отрицания Елисейский дворец все же подтвердил подлинность видео с ударом по губам главы Пятой республики.