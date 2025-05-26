Елисейский дворец опозорился - из-за пощечины Макрону - ВИДЕО
Елисейский дворец опозорился в попытке опровергнуть кадры, на которых президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги.
Как сообщает Day.Az, об этом рассказал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя скандальные видео.
По его словам, в Елисейском дворце попытались опровергнуть кадры, заявив, что это "фейк российских СМИ", однако, заметив, что такими же видео поделились журналисты мировых агентств, к примеру, Associated Press, находившиеся в аэропорту, они поменяли трактовку.
"Им пришлось радикально изменить официальную версию. Теперь они говорят, что кадры подлинные, но утверждают, что всё - дружеское соучастие", - написал Филиппо.
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь оказался в центре скандала, получив пощечину прямо перед камерами мировых СМИ.
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