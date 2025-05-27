Катарский медиацентр выразил готовность к сотрудничеству с азербайджанскими СМИ

Будем рады сотрудничеству с азербайджанскими СМИ.

Об этом сказала Trend директор медиацентра Катара Эйман Аль-Кааби (Eiman Al-Kaabi) в кулуарах международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку, передает Day.Az.

"Я поддерживаю работу над совместными медиапроектами, особенно в качестве руководителя Катарского медиацентра при Министерстве культуры Государства Катар. Мы будем рады любому сотрудничеству с азербайджанскими СМИ, особенно в целях продвижения важных посланий, которые несёт эта конференция", - сказала она.

Аль-Кааби отметила, что проведение конференции в Баку проходит на фоне стремительного развития цифровых технологий, представляющих серьёзную угрозу исламу.

"Сегодня цифровые пространства, особенно в сфере искусственного интеллекта, насыщены выражениями, распространяющими ненависть к исламу и мусульманам. Мусульман описывают терминами, не имеющими никакого отношения к истинной сущности ислама. А между тем ислам - это религия терпимости, любви, взаимопонимания и милосердия между народами", - подчеркнула она.

Директор медиацентра также заявила о необходимости широкой международной консолидации усилий, направленных на ограничение распространения языка вражды в отношении ислама и мусульман.

"Выражаем благодарность Баку за гостеприимство и проведение этой важной конференции, цель которой - объединить усилия и представить ислам в его подлинном, широком и благородном свете", - заключила Аль-Кааби.