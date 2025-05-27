Глава Великой мечети Страсбурга обеспокоен масштабами исламофобии во Франции

Исламофобия во Франции приобрела тревожные масштабы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Великой мечети Страсбурга во Франции Саид Алла в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Исламофобия - это не явление, характерное только для Франции. Напротив, она затрагивает почти все западные страны. Однако в последние годы это явление приобрело во Франции особенно тревожные масштабы и формы. До недавнего времени открытая враждебность к исламу и мусульманам, в основном, ограничивалась крайне правыми политическими партиями", - отметил он.

По его словам, недавно произошла кардинальная трансформация: риторика исламофобии распространилась на сферы, которые ранее не были затронуты подобной ненавистью.

"Исламофобия теперь проявляется в заявлениях политиков - как мужчин, так и женщин - которые позиционируют себя как демократы, а также в ведущих СМИ, которые под видом свободы выражения предоставляют обширное эфирное время и место пропагандистским речам. Всё чаще эту риторику поддерживают исследователи, академики, бизнесмены, журналисты и, конечно же, обычные граждане", - подчеркнул Саид Алла.