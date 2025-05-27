Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, мой дорогой брат.
От имени народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Азербайджана с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.
Благодаря мудрой внутренней и внешней политике, проводимой под Вашим дальновидным руководством, Азербайджан добивается значительных успехов во всех сферах, его авторитет и позиции на международной арене постоянно растут.
Проводимые Вами широкомасштабные реформы, служащие последовательному повышению уровня жизни населения, осуществляемая в масштабах страны большая созидательная работа, в частности, строительство новых красивых городов и современных инфраструктурных объектов бесконечно радуют нас, как настоящих братьев.
В результате системной совместной деятельности, осуществляемой нами в последние годы, наши отношения, основанные на общей истории, традиционной дружбе и многогранном сотрудничестве, достигли вершины межгосударственных отношений - уровня союзничества.
Уверен, что наш визит в неподражаемый Азербайджан в ближайшем будущем и открытый, плодотворный диалог выведут взаимовыгодные и долгосрочные отношения на новый качественный и содержательный уровень.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, важные договоренности, достигнутые в ходе проведенных с Вами переговоров, и крупные проекты, полная реализация принятых "дорожных карт" придадут новый импульс стратегическому партнерству, внесут большой вклад в общее благосостояние двух народов.
В частности, верю, что наши грандиозные планы, направленные на стремительное развитие сотрудничества в десяти новых направлениях, в том числе в химической, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, в области энергетики, электротехники, ювелирного дела, машиностроения, фармацевтики, производства строительных материалов, банковской и финансовой сферах будут полностью реализованы, как мы и договаривались.
Пользуясь случаем, еще раз поздравляю с этой знаменательной датой в жизни Вашей страны, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в Вашей почетной деятельности на пути развития Родины, а братскому народу Азербайджана - благополучия и постоянного прогресса.
С искренним почтением", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре