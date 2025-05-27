Байрам Бегай направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Албания Байрам Бегай направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени народа Албании и от себя лично передаю Вам, Вашему народу искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

Албания высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном и удовлетворена развитием партнерства между нашими странами. Наши отношения, построенные на взаимном уважении и общих интересах, постоянно развиваются. Высоко ценю Вашу важную роль в углублении нашего партнерства и выражаю признательность за это.

Уверен, что под Вашим руководством дружба между Албанией и Азербайджаном будет укрепляться, появятся новые возможности для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм и инфраструктура.

Господин Президент, еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего национального праздника.

Выражаю Вам свое высочайшее почтение", - говорится в письме.