Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха "Лачин"

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха "Лачин" в селе Зерти Лачинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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